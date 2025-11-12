 |  Giriş 
BHP, Mt Arthur kömür madeninin bir kısmını Malabar Resources’a devretti

Çarşamba, 12 Kasım 2025 12:27:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, Mt Arthur açık ocak kömür madeni sahasının yaklaşık 3.700 hektarlık bölümünün Avustralya merkezli Malabar Resources’a devredildiğini açıkladı. Bu hamle, BHP’nin 2030 yılına kadar Mt Arthur'daki operasyonları sonlandırarak madencilik değerini artırma ve bölgesel ekonomik istikrarı sağlama planının bir parçası.

BHP’nin NSW Energy Coal biriminin Başkan Yardımcısı Liz Watts, “Bölgeyi uzun vadeli başarıya hazırlamak ve Hunter vadisinde BHP madenciliğinden olumlu bir miras bırakmak için maden kapatma işlemlerinde çevresel, ekonomik ve sosyal sonuçlara odaklanmayı hedefliyoruz,” dedi.

Bu düzenlemeyle Malabar'ın Maxwell yeraltı madeni, maden boşluğunu Mt Arthur'dan gelen atıkları depolamak için kullanacak, bu da madeni kapatma sürecinde güvenliği ve maliyet verimliliğini artıracak.


