SSAB ve EMW otomobil parçalarında yeşil çelik kullanmak için güçlerini birleştirdi

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, üretiminde fosil yakıt kullanmadığı çelik ürünlerinden tedarik etmek üzere Alman çelik servisi merkezi EMW ile uzun vadeli ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. EMW, yüksek kaliteli otomotiv çeliği, yüksek dayanımlı çelik ve emaye kaplamaya uygun çelik tedariki gerçekleştirerek bu alanda optimize lojistik hizmetleri veriyor. Avrupa’nın en büyük çelik servis merkezlerinden biri olan EMW, çelik işleme ve otomotiv sektörlerine rulo, dilinmiş şerit, profil taslağı ve yuvarlak profil taslağı tedarik ediyor.

Anlaşma kapsamında şirketler, satış, üretim, test ve son kullanıcı deneyimi gibi faaliyetlerde de iş birliği yapacak. Söz konusu iş birliği, EMW’nin ürünlerinin karbon ayak izini azaltmasına ve otomotiv sektörüne yenilikçi, sürdürülebilir çözümler sunmasına olanak tanıyacak.

SSAB, üretiminde fosil yakıt kullanılmayan çeliğini, demir cevheri ve yerel madencilik şirketi LKAB ve yerel enerji şirketi Vattenfall ile birlikte geliştirdiği HYBRIT® teknolojisini kullanarak üretiyor.