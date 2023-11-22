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SSAB ABD’deki rüzgâr kuleleri için fosilsiz çelik tedarik edecek

Çarşamba, 22 Kasım 2023 09:02:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB Kuzey Amerika’daki rüzgâr kuleleri için ABD merkezli enerji şirketi GE Vernova Onshore Wind Towers’a SSAB Zero™ adı altında fosilsiz çelik tedarik edeceğini açıkladı.

Iowa tesisinde üretilen fosilsiz çelik GE Vernova’nın sıfır karbon emisyonu hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

SSAB Zero™ eritme işleminden döküm işlemine kadar emisyon açığa çıkarmıyor. Hammadde olarak yalnızca geri dönüştürülmüş çelik kullanıldığından SSAB Zero™ döngüsel ekonomiyi destekliyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi SSAB 

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