SMS Group, SAIL’in IISCO tesisine kuru söndürme sistemleri tedarik edecek

Cuma, 27 Mart 2026 11:28:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, konsorsiyum ortağı MCK Kutty Engineers Pvt. Ltd. ile birlikte yaptığı yeni bir anlaşma kapsamında Hint çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) Burnpur’da bulunan IISCO çelik tesisine iki adet kok kuru söndürme birimi tedarik edeceğini açıkladı.

SMS Group, her bir söndürme biriminin saat başına 130 mt kok işleme kapasitesine sahip olacağını belirtti. Söz konusu birimler SAIL’in IISCO tesisindeki 13 ve 14 No’lu yeni kok bataryalarına hizmet verecek. Projenin SAIL’in Burnpur sahasında kapasiteyi yıllık 4,8 milyon mt’a çıkarma planının önemli bir parçasını oluşturduğu ifade edildi.

Tedarikçiye göre proje anahtar teslim olarak hayata geçirilecek. Proje kapsamında tasarım, mühendislik, ekipman tedariki, kurulum, devreye alma, elektrik ve otomasyon, dijitalizasyon ile ilgili hizmetler de bulunuyor.

SMS Group’a göre söz konusu anlaşma Steel Authority of India Limited’in IISCO tesisindeki modernizasyon programı açısından önemli bir adım teşkil ederken, iki taraf arasındaki uzun vadeli iş birliğini de güçlendiriyor.


