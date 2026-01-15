 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SAIL,...

SAIL, Bhilai tesisinde karbon emisyonlarını azaltmak için 5 MW’lık yüzer güneş enerjisi projesini devreye aldı

Perşembe, 15 Ocak 2026 10:39:58 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Bhilai çelik tesisinde 5 megavat kapasiteli yüzer güneş enerjisi santralini devreye aldığını açıkladı. Şirket, söz konusu yatırımın karbon emisyonlarını azaltma ve daha temiz, enerji verimli çelik üretimine geçiş yapma hedefinin bir parçası olduğunu belirtti.

Proje düşük karbonlu çelik üretimi stratejisini destekliyor

Yeni devreye alınan yüzer güneş enerjisi tesisi, SAIL’in çelik üretim faaliyetlerinin karbon ayak izini düşürmeyi hedefleyen temiz enerji yol haritasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Tesis bünyesindeki mevcut su yüzeylerine kurulan güneş panelleri sayesinde arazi kullanımı optimize edilirken, genel enerji verimliliği de artırılmış oluyor.

Şirket yetkilileri, yüzer güneş enerjisi projesinin değerli sanayi arazilerini kullanmadan yenilenebilir enerji üretimine imkân tanıdığını ve büyük ölçekli çelik tesislerinde enerji yönetimine yönelik yenilikçi bir yaklaşımı temsil ettiğini vurguladı.

Temiz enerji ve karbonsuzlaşma hedefi

SAIL, söz konusu projenin Hindistan’ın ulusal temiz enerji misyonu ve karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu olduğunu ve şirketin yenilenebilir enerji kaynaklarını temel üretim süreçlerine entegre etmeye yönelik uzun vadeli stratejisini yansıttığını ifade etti. Yüzer güneş enerjisi santralinin, geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltması, uzun vadede maliyet optimizasyonuna katkı sağlaması ve Hindistan çelik sektörünün düşük karbon dönüşümünü desteklemesi bekleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan hükümeti SAIL’in Bokaro çelik tesisinin kapasite artışını gündemine aldı

30 Ara | Çelik Haberler

Hindistan ve Yeni Zelanda gelecek yıl serbest ticaret anlaşması imzalayacak

23 Ara | Çelik Haberler

Hindistan, Çin menşeli soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik ithalatına antidamping vergisi getirdi

22 Ara | Çelik Haberler

ICRA: 2025-26 mali yılında Hindistan’da çelik talebi %8 artacak, üreticilerin marjları baskı altında kalacak

22 Ara | Çelik Haberler

SAIL, Rowghat demir cevheri madeni için KCCL ile uzun vadeli anlaşma imzaladı

22 Ara | Çelik Haberler

NBCC India Limited, Bokaro çelik tesisinde güneş enerjisi projesi için ihale açtı

17 Ara | Çelik Haberler

SAIL’in Rourkela çelik tesisinde ham çelik üretimi Kasım 2025’te %1 arttı

17 Ara | Çelik Haberler

SAIL Bokaro tesisinde hidrojen enjeksiyon sistemi için Primetals ile iş birliği yaptı

05 Ara | Çelik Haberler

SAIL Bokaro tesisinde ilk kez tarım makineleri için çelik üretti

06 Kas | Çelik Haberler

SAIL’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılı ikinci çeyreğinde %53 azaldı

30 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis