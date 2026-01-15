SAIL, Bhilai tesisinde karbon emisyonlarını azaltmak için 5 MW’lık yüzer güneş enerjisi projesini devreye aldı

Hindistan’ın devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Bhilai çelik tesisinde 5 megavat kapasiteli yüzer güneş enerjisi santralini devreye aldığını açıkladı. Şirket, söz konusu yatırımın karbon emisyonlarını azaltma ve daha temiz, enerji verimli çelik üretimine geçiş yapma hedefinin bir parçası olduğunu belirtti.

Proje düşük karbonlu çelik üretimi stratejisini destekliyor

Yeni devreye alınan yüzer güneş enerjisi tesisi, SAIL’in çelik üretim faaliyetlerinin karbon ayak izini düşürmeyi hedefleyen temiz enerji yol haritasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Tesis bünyesindeki mevcut su yüzeylerine kurulan güneş panelleri sayesinde arazi kullanımı optimize edilirken, genel enerji verimliliği de artırılmış oluyor.

Şirket yetkilileri, yüzer güneş enerjisi projesinin değerli sanayi arazilerini kullanmadan yenilenebilir enerji üretimine imkân tanıdığını ve büyük ölçekli çelik tesislerinde enerji yönetimine yönelik yenilikçi bir yaklaşımı temsil ettiğini vurguladı.

Temiz enerji ve karbonsuzlaşma hedefi

SAIL, söz konusu projenin Hindistan’ın ulusal temiz enerji misyonu ve karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu olduğunu ve şirketin yenilenebilir enerji kaynaklarını temel üretim süreçlerine entegre etmeye yönelik uzun vadeli stratejisini yansıttığını ifade etti. Yüzer güneş enerjisi santralinin, geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltması, uzun vadede maliyet optimizasyonuna katkı sağlaması ve Hindistan çelik sektörünün düşük karbon dönüşümünü desteklemesi bekleniyor.