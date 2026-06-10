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SAIL ve NMDC, Rusya'da koklaşabilir taş kömürü varlıklarının satın alınmasını değerlendiriyor

Çarşamba, 10 Haziran 2026 09:42:25 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli madencilik şirketi NMDC Limited ile Steel Authority of India Limited (SAIL), çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin tedarik güvenliğini artırmaya yönelik hükümet politikası doğrultusunda Rusya'daki koklaşabilir taş kömürü varlıklarının satın alınması olasılığını değerlendiriyor.

Kaynaklar, Hindistan'ın Mayıs ayında ön görüşmeler gerçekleştirmek üzere Rus hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileriyle temaslarda bulunmak amacıyla Rusya'ya bir heyet gönderdiğini belirtti.

SAIL, Rusya'dan koklaşabilir taş kömürü tedarikine ilişkin fırsatları incelemek ve gelişmeleri değerlendirmek amacıyla şirket bünyesinde bir çalışma grubu oluşturdu.

Kömürün yanı sıra Hindistan, nikel ithalatını çeşitlendirmek amacıyla Rusya'dan yaptığı alımları da artırmayı hedefliyor. Bu konuda ilk görüşmeler Nisan ayında Yeni Delhi'de gerçekleştirildi. Hâlihazırda Hindistan nikel ihtiyacını ağırlıklı olarak Çin, Japonya ve ABD'den karşılarken, Rusya'nın toplam ithalattaki payı oldukça sınırlı seviyede bulunuyor.

Hindistan hükümeti bu yılın başlarında koklaşabilir taş kömürü kritik ve stratejik maden olarak sınıflandırmıştı. Koklaşabilir taş kömürü ihtiyacında büyük ölçüde ithalata bağımlı durumda olan Hindistan toplam ihtiyacının yarısından fazlasını Avustralya'dan karşılıyor. Avustralya'yı Rusya ve ABD takip ediyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Madencilik Sail NMDC 

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