SAIL Rourkela tesisinde kurulu levha üretim kapasitesini aştı

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Hindistan merkezli devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Rourkela Steel Plant (RSP) tesisi için tedarik ettiği 4,3 metre genişliğindeki yeni levha haddehanesinde yeni operasyonel rekorlara imza atıldığını açıkladı.

Yıllık 920.000 mt levha ürün üretmek üzere tasarlanan levha haddehanesi yakın zamanda 993.000 mt yıllık üretim seviyesine ulaşarak kurulu kapasitesini aştı ve üst üste ikinci yılda rekor üretim gerçekleştirmesini sağladı. Aynı üretim döngüsü sırasında tesis ayrıca tek günde 5.100 mt’u aşan levha üretimi, günde 380’in üzerinde slab haddeleme rekoru ve 1.800 mt’u aşan vardiya üretim rekoru kaydetti.

Danieli, söz konusu sonuçların haddehanenin proses kontrol sistemlerinin, otomasyon platformlarının ve ekipmanlarının güvenilirliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yeni levha haddehanesi API kalite hat borusu, gemi levhası ve savunma dahil ileri mühendislik uygulamalarında kullanılan vasıflı ürünler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yassı mamul üretmek üzere tasarlandı.