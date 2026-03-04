SAIL, IISCO’daki proje kapsamında peletleme tesisi kurması için Primetals ile anlaştı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hint çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) Hindistan’da bulunan IISCO tesisinin genişletilmesi projesi kapsamında temel ekipmanların tedariki için anlaşma yaptığını açıkladı.

Primetals, Burnpur’daki IISCO tesisinde gerçekleştirilecek genişleme projesinin tesisin çelik üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti. Yeni ekipmanların 2029 yılında devreye alınmasının ardından IISCO tesisinin kapasitesi yıllık 7,1 milyon mt seviyesine ulaşacak ve SAIL’in petrol ve doğal gaz sektöründe kullanılan yüksek kaliteli sıcak rulo sac ve API kalite çelik üretimini artırmasına olanak sağlayacak.

Peletleme tesisi entegre çelik üretimini destekleyecek

Primetals’a göre genişleme projesi kapsamında yıllık 4,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip yeni bir peletleme tesisi inşa edilecek. Primetals, peletleme tesisinin IISCO’nun hammadde tedarik zincirine entegre edileceğini ve çelik üretim faaliyetleri için yüksek kaliteli demir içeren hammadde üretimini destekleyeceğini belirtti. Söz konusu proje aynı zamanda SAIL’in ilk kez kendi peletleme tesisini inşa edip işleteceği anlamına geliyor.

Çelik kalitesini artıracak ikincil metalurji üniteleri

Primetals’a göre proje kapsamında ayrıca her biri 165 mt kapasiteli üç pota ocağı ve iki RH vakumlu degazör ünitesi de kurulacak. Şirket bu ikincil metalurji ünitelerinin IISCO tesisinin sıvı çeliği rafine etmesine ve kimyasal bileşim ile sıcaklık üzerinde daha hassas kontrol sağlamasına olanak tanıyacağını ifade etti. Primetals ayrıca söz konusu ünitelerin döküm öncesinde sıvı çeliğin yeniden ısıtılmasını mümkün kılacağını, böylece daha istikrarlı üretim koşulları ve daha yüksek ürün kalitesi sağlanacağını belirtti.