Atmastco Limited, SAIL’in Bhilai çelik tesisine tavlama fırını kuracak

Hindistan merkezli mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) şirketi Atmastco Limited, Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Bhilai çelik tesisinde tavlama fırını inşası için 26 milyon $ değerinde sipariş aldığını bildirdi.

Bu kapsamda şirket, Bhilai’deki levha haddesinde saatte 140 mt kapasiteli tavlama fırını kuracak.

Taraflar arasında resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından mutabık kalınan teknik şartname ve tamamlanma takvimi doğrultusunda hattın detay mühendislik, tedarik, sevkiyat, montaj, test ve devreye alma çalışmaları yürütülecek.