SMS Group, ROGESA’nın operasyonel verimliliğini artıracak

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, yerel levha üreticisi Dillinger Group’un bağlı kuruluşu ROGESA Roheisengesellschaft Saar GmbH’nin 4 No’lu yüksek fırınını modernize edeceğini duyurdu.

1970’li yıllarda inşa edilen ve üretim kapasitesi günlük 6.400 mt seviyesinde yer alan yüksek fırının duvar kalınlığının sınıra yaklaştığı ve haznesindeki aşınmanın beklenenden daha ileri düzeyde olduğu ifade edildi. Bununla birlikte modernizasyon çalışmaları kapsamında SMS Group’un demir cevheri indirgeme için gerekli termal yalıtımı, korozyona dayanıklılığı ve yapısal desteği sağlayacak Paul Wurth astarlama teknolojisini kullanacağı dile getirildi.

ROGESA’nın operasyonel verimliliğini artıracak modernizasyon çalışmalarının bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.