SKDM sorunsuz başladı, Türkiye, Çin ve Hindistan öne çıkan ihracatçılar arasında

Perşembe, 15 Ocak 2026 10:26:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), 1 Ocak tarihi itibarıyla tamamen yürürlüğe girdi. SKDM’nin, ulusal gümrük sistemleri, TARIC gümrük sistemi ve AB Gümrük Tek Pencere sistemi ile tamamen entegre edilerek gerçek zamanlı veri paylaşımına, SKDM kapsamındaki beyan sahiplerinin otomatik olarak doğrulanmasına ve ürünlerin gecikmeden serbest dolaşıma sokulmasına olanak tanıdığı ifade edildi.

Gümrük idarelerinin artık mallar serbest dolaşıma sokulmadan önce SKDM yetkilendirmelerini doğrulayabildiği, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmeler için devreye alınan yıllık 50 mt’luk eşiğin uygulanmasını denetleyebildiği vurgulandı.

Şirketlerden güçlü katılım

1-7 Ocak tarihleri arasında 12.000’in üzerinde şirketin SKDM yetkilendirmesi için başvuruda bulunduğu dile getirildi. 4.100’den fazla şirketin ise kesin uygulama öncesinde veya hemen sonrasında yetkilendirilmiş beyan sahibi statüsü aldığı aktarıldı.

Aynı dönemde SKDM kapsamındaki ürünleri içeren 10.483 adet ithalat gümrük beyannamesinin, entegre gümrük sistemleri üzerinden otomatik ve gerçek zamanlı olarak doğrulandığı belirtildi.

SKDM kapsamındaki ticarette çelik öne çıktı

1-6 Ocak tarihleri arasındaki ithalatı kapsayan ilk raporlama döneminde SKDM kapsamındaki ticaret hacminin yaklaşık 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldığı paylaşılırken, beyan edilen hacmin %98’ini demir-çelik ürünlerinin oluşturduğuna dikkat çekildi.

Ticaret hacminin %0,3’ünü alüminyumun, %1,2’sini gübrenin ve %0,5’ini ise çimentonun oluşturduğu ifade edildi. Aynı dönemde elektrik ve hidrojen için kayda değer bir ticaret hacmi kaydedilmedi.

Türkiye, Çin ve Hindistan başlıca menşeler arasında

İlk raporlama döneminde SKDM kapsamında ithalat yapılan başlıca ülkelerin Türkiye, Çin, Hindistan, Kanada, Tayvan ve Vietnam olduğu paylaşıldı. İthalat tarafında ise en fazla SKDM beyanında bulunan ülkeler arasında Belçika, İspanya, Romanya, Hollanda, Fransa ve Almanya’nın yer aldığı bildirildi.


