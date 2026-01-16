AB ve İngiltere emisyon ticaret sistemlerini birbirine bağlamak için müzakerelere başlıyor

Avrupa Birliği İklim Komiseri Wopke Hoekstra, AB ve İngiltere’nin emisyon ticaret sistemlerini birbirine bağlamak üzere gelecek hafta müzakerelere başlamaya hazırlandığını duyurdu.

Reuters’a verdiği röportajda Hoekstra, görüşmelerin İngiltere’nin 2016 yılında AB’den ayrılmasının ardından ilişkileri yeniden yapılandırmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir sürecin parçası olduğunu söyledi. Taraflar, 2025 yılında karbon piyasalarının birbirine bağlanması yönünde anlaşmaya varmıştı. Bu sayede İngiliz şirketlerin, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan (SKDM) muaf tutulacağı ifade ediliyor.

Hoekstra, İngiltere’nin sürdürdüğü iklim politikalarına işaret ederek anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Brüksel’in görüşmelere hazır olduğunu belirten Hoekstra, müzakerelerin tamamlanması için henüz net bir takvim belirlenmediğini de sözlerine ekledi.

SKDM baskısı İngiltere sanayisi için aciliyet yaratıyor

İngiltere’deki sanayi kuruluşları, görüşmelerin hızlandırılması için hükümete baskı kuruyor ve emisyon ticaret sistemlerinin birbirine bağlanmaması halinde İngiltere’nin AB’ye yönelik yaklaşık 7 milyar £ değerindeki ihracatının SKDM kapsamına girebileceğini belirtiyor. İngiltere hükümetinin, mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varma taahhüdünü yinelediği ancak görüşmelerin zamanlamasına ilişkin ayrıntı vermekten kaçındığı aktarılıyor.

Bu ayın başından itibaren AB, çelik ve çimento gibi ürünlerin ithalatına SKDM kapsamında karbon vergileri uygulamaya başladı. Mekanizma, AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında faaliyet gösteren AB’li üreticiler ve yabancı tedarikçiler arasındaki karbon maliyetlerini eşitlemeyi amaçlıyor.

Tam bağlantı olmadan muafiyetler sınırlı kalacak

İngiliz elektrik üreticilerinin karbon maliyetlerinin zaten AB’deki üreticilere kıyasla daha yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda İngiltere’den AB’ye yapılan elektrik ihracatının prensipte muaf tutulması bekleniyor. Ancak bu muafiyet diğer ürünler için geçerli değil. Çelik, çimento ve SKDM kapsamındaki diğer ürünler, AB ve İngiltere karbon piyasaları arasında tam bir bağlantı sağlanmadığı sürece mekanizmaya tabi olmaya devam edecek.

Bu nedenle müzakerelerin sonucunun, yeni karbon fiyatlandırma çerçevesi kapsamında AB pazarındaki rekabet gücünü korumak isteyen İngiliz ihracatçılar açısından kritik önem taşıdığı dile getiriliyor.