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Simec Brezilya’daki uzun mamul tesisinin kapasitesini artırmak için 300 milyon $ yatırım yapıyor

Cuma, 01 Temmuz 2022 09:15:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı çelik üreticisi Simec, Brezilya’da yer alan Pinda tesisinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 300 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Uzun mamul üretimi yapan tesisin üretim kapasitesi söz konusu yatırımla birlikte yıllık 500.000 mt’dan yıllık 1 milyon mt seviyesine yükselecek. Yeni kapasite 2024 yılının Haziran ayında devreye alınacak.

Yatırım kapsamında kurulacak yeni elektrik ark ocağı ve haddehane Alman teknoloji standartlarına uygun olarak Çin’de üretilecek.

Simec’in Brezilya’da ArcelorMittal ve Gerdau’dan sonra en büyük üçüncü uzun mamul üreticisi olduğu ve ülkede birden fazla tesisi bulunduğu biliniyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım 

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