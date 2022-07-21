Siderperu ve Enel Perú yenilenebilir enerji tedariki için anlaşma imzaladı

Perşembe, 21 Temmuz 2022 11:11:20 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya merkezli Gerdau Group’un Peru'da bulunan bağlı kuruluşu Siderperu, yerel elektrik şirketi Enel Perú ile 12 yıllık yenilenebilir enerji tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı.

Buna göre Enel Perú, Wayra Extension ve Cleme’deki üretim de dahil olmak üzere su, güneş ve rüzgar teknolojisine sahip yenilenebilir tesislerinden Siderperu’nun Chimbote çelik tesisine 70 MW elektrik tedarik edecek. Bu tedarik Siderperu’nun elektrik ihtiyacını karşılarken, karbon emisyonunu azaltacak. Wayra Extension ve Cleme’deki elektrik üretimi 2023 yılında başlayacak.