Siderperu Çin’den yapılan ithalata dair kaygılarını paylaştı

Perulu uzun mamul üreticisi Siderperu’nun CEO’su Marcos Matiello, Çin’in yaptığı ihracat tonajının şirketleri için başlıca endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Matiello’ya göre Peru’nun Çin’den yaptığı ithalat, kendini korumak için kota sistemi getiren Brezilya’da görülen kadar fazla değil. Peru’da yerel tüketimin %10’unu ithalat oluştursa da Çin’in yaptığı 100 milyon mt’luk fazla üretimin tamamının ihracata ayrılması ülkenin iç piyasasını baskı altında bırakıyor.

Siderperu, Chimbote tesisinin haddehanelerinin geliştirilmesi için aldığı 20 milyon $’lık yatırım sayesinde kapasitesini 2025 yılında %12 artıracak.