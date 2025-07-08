Peru Çin’den ithal filmaşine geçici antidamping vergisi getirdi

Peru Ulusal Rekabeti ve Fikri Mülkiyeti Koruma Enstitüsü (INDECOPI), Çin’den ithal filmaşine yönelik antidumping soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Böylelikle INDECOPI, yerel sektörün daha fazla maddi zarar görmesini engellemek amacıyla Çin’den ithal söz konusu ürünlere geçici antidamping vergisi getirdi. 64,6$/mt olarak belirlenen geçici vergi, 23 Ekim 2025 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 721320.00.00, 721391.10.00, 721391.90.00 ve 721399.00.00 kodları altında yer alıyor.