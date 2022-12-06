SHS, Saarland’da yeşil çelik üretmek için yatırım yapacak

Salı, 06 Aralık 2022 12:11:17 (GMT+3) | İstanbul

Alman çelik üreticisi SHS- Stahl Holding Saar, bağlı kuruluşları Dillinger ve Saarstahl ile birlikte Saarland çelik sektörünü dönüştürmek ve yeşil çelik üretimi gerçekleştirmek için 3.5 milyar € yatırım yapmaya karar verdi.

Bu yatırımla, 2027 yılı itibarıyla Saarland’da yılda 3,5 milyon mt’a kadar düşük karbonlu çelik üretilecek ve karbon emisyonu 4,9 milyon mt azalacak.

Söz konusu yıla kadar olan süreçte Völklingen tesisinde elektrik ark ocaklı yeni üretim hattı ve Dillinger’de sünger demir üretimi için doğrudan indirgenmiş demir tesisi kurulacak.

Yatırıma yönelik gerekli belgeler sunuldu, ancak onay süreci henüz tamamlanmadı.