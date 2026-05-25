Feralpi Stahl, Riesa tesisinin kapasitesini 1,3 milyon mt’a çıkaracak

İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group’un Almanya’daki bağlı kuruluşu Feralpi Stahl, yeni nervürlü kangal haddehanesini devreye aldıktan yaklaşık 1 yıl sonra Riesa tesisinin yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 1 milyon mt seviyesinden 1,3 milyon mt’a kadar çıkarmayı planladığını duyurdu.

Yeni haddehane büyümeyi destekliyor

Şirket, 15 Mayıs 2025’te resmi olarak faaliyetlerine başlayan yeni nervürlü kangal haddehanesinin, otomasyon odaklı uygulamalara yönelik yeni bir ürün segmentine giriş yapmasını sağladığını belirtti. İlk etapta tek vardiya ile çalışan üretim hattının şu anda çift vardiya sistemine geçtiğini dile getirdi.

Aynı zamanda İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile performans testlerinin devam ettiği ve tesisin nihai kabul sertifikasının bu yaz alınmasının hedeflendiği vurgulandı. Feralpi Stahl, devreye alma sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini, ürün kalitesi ve proses istikrarında sürekli iyileşme sağlandığını kaydetti.

Toplam kapasite 1,3 milyon mt’a ulaşabilir

Riesa tesisinde yapısal çelik üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 850.000 mt seviyesinde yer alan bir haddehanenin faaliyet gösterdiği dile getirildi. Yeni nervürlü kangal haddehanesinin operasyonlarının kademeli olarak artmasıyla birlikte tesisin kapasitesinin yıllık 400.000-450.000 mt daha yükselerek 1,3 milyon mt seviyesine ulaşmasının öngörüldüğüne dikkat çekildi.

2027’den itibaren üç vardiya planlanıyor

Feralpi Stahl, planlanan kapasite artışını desteklemek amacıyla piyasa koşulları ve operasyonel gelişmelere bağlı olarak 2027 yılından itibaren üç vardiyalı üretim sistemine geçmeyi hedeflediğini bildirdi. Ayrıca daha geniş kapsamlı büyüme stratejisinin parçası olarak hurda işleme altyapısına yönelik ek yatırımlar planlandığının altını çizdi. Yatırım programı kapsamında haddehane genişletmesinin yanı sıra hurda işleme sistemleri, enerji altyapısı ve genel saha modernizasyon projelerine yönelik yatırımların da yer aldığını vurguladı.