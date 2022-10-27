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Çin’in yarı mamul ithalatı Eylül’de %37,3 artarken, Ocak-Eylül döneminde %41,2 düştü

Perşembe, 27 Ekim 2022 12:27:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’in yarı mamul ithalatı yıllık %41,2 düşüşle 5,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde yıllık %77 ile keskin bir düşüş kaydeden kütük ithalatı, slab alımlarında görülen artışla dengelenemedi. Aynı dönemde ülkenin slab ithalatı 2,5 milyon mt olarak kütük ithalatının 1 milyon mt üzerinde yer aldı.

Yalnızca Eylül ayında ise Çin’in yarı mamul ithalatı aylık %37,3 artışla 675.000 mt oldu.

Eylül ayında Çin’in yarı mamul ithal ettiği başlıca ülkeler yıllık %1.351 artışla 464.000 mt satış yapan Rusya, yıllık %63,1 düşüşle 108.000 mt ihracat yapan Endonezya ve yıllık %75,4 düşüşle 44.000 mt tedarik gerçekleştiren Umman oldu. Batı ülkelerinin yaptırımları sonrası satış yapabileceği pek fazla rota olmayan Rusya, Çin’deki fiyatların düşmesine rağmen buraya aktif bir şekilde satış gerçekleştiriyor. Eylül ayında Rusya’nın Çin’e yarı mamul tedariki aylık %46,8 artarken, diğer başlıca rotalardan yapılan satışlar düştü veya yatay seyretti.


Etiketler: Slab Kütük Yarı Mamul Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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