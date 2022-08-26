Shell BlueScope’un hidrojen merkezi projesinden çekildi

Cuma, 26 Ağustos 2022 11:13:01 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope, Shell Energy Operations’ın (Shell) Avustralya’nın Illawarra bölgesindeki hidrojen merkezi projesinden çekildiğini ve yalnızca destekleyici olarak katılımını sürdüreceğini açıkladı.

BlueScope Port Kembla tesisindeki yüksek fırında yeşil hidrojen kullanımını araştırmak ve test etmek için pilot ölçekli bir 10MW’lık yenilenebilir hidrojen elektrolizörü inşa etmek ve bir hidrojen merkezi geliştirmek için birçok sektör ve araştırma kuruluşuyla iş birliği yapmaya devam ettiğini bildirdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında BlueScope ve Shell, Port Kembla tesisinde yenilenebilir hidrojen projeleri geliştirmek için bir mutabakat anlaşması imzalamıştı.