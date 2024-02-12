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Avustralyalı çelik üreticileri karbonsuzlaşma için iş birliği yapıyor

Pazartesi, 12 Şubat 2024 11:33:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı madenci BHP Billiton çelik üretimini karbondan arınmaya yönelik çalışmaları hızlandırmak için Avustralya merkezli madenci Rio Tinto ve Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Şirketler ülkenin ilk elektrikli izabe fırınlı deneme tesisini geliştirmek üzere araştırmalar gerçekleştirecek.

Söz konusu iş birliği Pilbara’dan çıkan demir cevherinden yenilenebilir enerji ve doğrudan indirgenmiş demir teknolojisiyle eritilmiş demir üretiminin mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Deneme çalışmaları başarılı olursa Avustralya çıkışlı demir cevheriyle faaliyet gösteren çelik üreticilerinin sıfıra yakın sera gazı emisyonuna-yoğunluğuna sahip faaliyetler gerçekleştirmesinin önü açılabilir.

Taraflar söz konusu tesis için ülkedeki çeşitli bölgeleri değerlendirecek ve destekleyici altyapı, mevcut iş gücü, hedef sektör ile tedarik zinciri ortaklarına erişim ve operasyonel denemelere uygunluk gibi faktörleri değerlendirecek. Yıl sonunda tamamlanması beklenen ön fizibilite çalışma programı onaylanırsa tesis 2027 yılında devreye alınabilecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Çelik Üretimi BlueScope BHP Rio Tinto 

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