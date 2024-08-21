BlueScope 2023-24 mali yılında net kârında düşüş açıkladı, North Star'daki yatırımlar hızlanıyor

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, 30 Haziran tarihinde sona eren 2023-2024 mali yılında “Dönüştür, Büyüt, Teslim Et” stratejisini uygulamaya devam ettiğini belirtti. Şirket ABD’de bulunan bağlı kuruluşu North Star’ı genişletme projesini hızlandırdı. BlueScope’un yönetim kurulu, bir soğuk haddeleme ve metal kaplama tesisi kurulmasının yanı sıra ek sıkıntıların giderilmesine yönelik projeyi onayladı.

Buna ek olarak şirket, ABD’nin yanı sıra Avustralya’da yeni bir metal kaplama hattı inşa etti ve Port Kembla’da bulunan yüksek fırınını yeniledi. Şirket, Yeni Zelanda’daki Glenbrook tesisinde bir elektrik ark ocağı projesine başladı.

Öte yandan şirket, söz konusu mali yılda net kârının önceki mali yılda kaydedilen 1,34 milyar A$’a kıyasla 805,7 milyon A$ olduğunu açıkladı. Faiz ve vergi öncesi kârı ise 1,34 milyar A$ seviyesinde yer alarak şirketin makroekonomik ve sektörel dalgalanmalar karşısında güçlü bir performans gösterdiğini yansıttı.

Şirket 2023-2024 mali yılının ilk yarısına ilişkin faiz ve vergi öncesi kârının, kur oranına ve piyasa koşullarına bağlı olarak 350-420 milyon A$ aralığında yer alacağını tahmin ediyor.