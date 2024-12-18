Avustralyalı şirketler ülkenin en büyük elektrikli izabe fırınlı pilot tesisini kuracak

Avustralyalı madenci Rio Tinto bir açıklama yaparak, madenci BHP ve çelik üreticisi BlueScope Steel ile ülkenin en büyük elektrikli izabe fırınlı pilot tesisini kurmak için Perth’ün güneyinde bulunan Kwinana Sanayi Bölgesini seçtiklerini açıkladı.

Projede, geleneksel yüksek fırına ihtiyaç duyulmadan Pilbara’dan çıkan demir cevheri kullanılarak demir üretimine yönelik teknoloji test edilecek. Yıllık 30.000-40.000 mt eritilmiş demir üretecek olan pilot tesis, demir cevherini doğrudan indirgenmiş demire dönüştürmek için önce doğal gaz, daha sonra ise düşük karbonlu hidrojen kullanacak.

Batı Avustralya hükümetinden alınacak 75 milyon Avustralya doları finansmana tabi olan proje için fizibilite çalışmalarının 2025 yılının ikinci çeyreğinde, tesisteki faaliyetlerin ise 2028 yılında başlaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket bu yıl Şubat ayında elektrikli izabe fırınlı pilot tesisine yönelik araştırmalar gerçekleştirmek üzere bir ortaklık kurmuştu. “NeoSmelt İş Birliği” adı altındaki ortaklık BHP ve Rio Tinto’nun Pilbara demir cevheri hakkındaki bilgi birikimi ile BlueScope’un elekrikli izabe fırını teknolojisine yönelik deneyimlerini birleştiriyor.