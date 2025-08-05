BlueScope liderliğindeki konsorsiyum yeşil demir üretimini artırmak için Whyalla’yı satın almayı düşünüyor

Avustralya'nın önde gelen çelik üreticilerinden BlueScope Steel, Liberty Steel Group’un Avustralya’da bulunan Whyalla çelik tesisinin satın alınması için Nippon Steel Corporation, JSW Steel Limited ve POSCO ile konsorsiyum kurduğunu duyurdu.

Konsorsiyumun, devralım için bağlayıcı olmayan ve gösterge niteliğinde niyet beyanı gönderdiği ifade edildi. Bu hamlenin, küresel karbonsuzlaşma çalışmaları doğrultusunda Avustralya’da düşük emisyonlu demir üretim kapasitesinin artırılması bakımından önemli olduğuna dikkat çekildi.

Ortak pazar gücü

Söz konusu dört çelik üreticisinin toplam piyasa değerinin 115 milyar Avustralya doları ve toplam çelik üretim kapasitesinin ise yaklaşık 130 milyon mt seviyelerinde yer aldığı dile getirildi. Bununla birlikte konsorsiyumun, stratejik iş birliğini doğrultusunda Whyalla’nın yeşil çelik üretim merkezi haline getirilmesi potansiyelini değerlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

Ayrıca BlueScope, Avustralya çelik sektörüne ve Whyalla’nın endüstriyel varlıklarına ilişkin bilgisini kullanarak potansiyel seçenekleri, sermaye gereksinimlerini ve uzun vadeli fırsatları değerlendireceğini vurguladı.

Ortak durum tespiti ve hükümetle iş birliği yapılacak

Bir sonraki aşamaya geçilmesi halinde konsorsiyumun, ortak durum tespiti yapmayı, Güney Avustralya hükümeti ve federal hükümetle iş birliği yapmayı ve Avustralya çelik sektörünü güçlendirmek için hükümetin finansman destek programına katılmayı planladığına dikkat çekildi.