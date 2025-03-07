BlueScope Whyalla çelik tesisi için danışmanlık yapacak

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel Group’un Avustralya’da bulunan Whyalla çelik tesisinin atanan yönetimi tarafından çelik üretim danışmanı olarak atandığını açıkladı.

Şirket, çelik tesisindeki faaliyetleri sürdürmeye çalışan atanan yönetime danışmanlık yoluyla teknik ve operasyonel destek sağlayacak. Ancak BlueScope, herhangi bir sermaye veya başka bir kurumsal destek taahhüt etmiyor.

BlueScope’un CEO’su Mark Vassella, “Whyalla tesisinin Avustralya ekonomisi açısından öneminin farkındayız. Asya Pasifik bölgesindeki çelik sektörü zor bir dönemden geçiyor ancak şirketimiz yardımcı olabilecek bir konumda. Atanan yönetimin çalışmalarına yardımcı olmak için Port Kembla çelik tesisinden bir uzman ekip göndereceğiz,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Liberty Steel, operasyonel sıkıntılar ve yüksek fırında gerçekleştirilen kapsamlı onarım çalışmaları nedeniyle dört aylık bir duruşun ardından Ocak ayında Whyalla tesisinde yeniden çelik üretimine başlamıştı.