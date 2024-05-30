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BlueScope Steel, Illawarra Metallurgical Coal'un satışını destekliyor

Perşembe, 30 Mayıs 2024 14:34:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel, küresel koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32 ile devam eden uzun vadeli tedarik sözleşmesi kapsamında kömür üreticisinin Avustralya’da bulunan Illawarra Metallurgical Coal varlığına yönelik öncelikli satın alma hakkından feragat ettiğini açıkladı. Ayrıca söz konusu varlığın Golden Energy and Resources Pte Ltd (GEAR) ve M Resources Pty Ltd’ye ait GEAR M Illawarra Met Coal Pty Ltd tarafından satın alınmasını desteklediğini de belirtti.

2033 yılında sona erecek mevcut tedarik sözleşmesi kapsamında South32’nin Illawara’daki Appin ve Dendrobium madenlerinden BlueScope’a metalürjik kömür tedariki yaptığı ifade edildi. Ancak Gear M Illawarra Met Coal Pty Ltd, varlıkları devraldıktan sonra tedarik sözleşmesinde iyileşmeler yapacağını ve sözleşme süresini bir yıl uzatacağını dile getirdi. Ayrıca tarafların, sözleşenin 2033 yılı sonrasında da uzatılması olasılığı üzerinde çalışacağı aktarıldı. 

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere South32, bakır ve çinko projelerine yönelik yatırımlara odaklanmak amacıyla Illawarra Metallurgical Coal varlığını 1,65 milyar $ karşılığında GEAR M Illawarra Met Coal Pty Ltd’ye satmak üzere anlaşmaya vardığını açıklamıştı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Devralım BlueScope 

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