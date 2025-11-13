Taigang Stainless Steel 2025 yılının ilk dokuz ayında zarardan kâra geçti

Çin’in Shanxi eyaletinde faaliyet gösteren Taigang Stainless Steel Co., Ltd. (Taigang Stainless Steel), bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal raporunu yayımladı. Şirketin söz konusu dönemdeki faaliyet geliri %9,67 düşüşle 68 milyar RMB (9,6 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 981 milyon RMB tutarındaki net zarara kıyasla bu yılın aynı döneminde 568 milyon RMB (80 milyon $) net kâr elde etti.

Bu yılın Temmuz-Eylül çeyreğinde ise şirketin faaliyet geliri %13,82 düşüşle 22,04 milyar RMB (3,1 milyar $) seviyesinde gerçekleşti. Şirket aynı dönemde geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 693 milyon RMB net zarara kıyasla 175 milyon RMB (24,6 milyon $) net kâr açıkladı.

Taigang Stainless Steel, bu yılın başından itibaren zorlu piyasa koşullarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen reform çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yüksek kaliteli ve özel ürünlerin Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vererek performansını iyileştirdi ve bu sayede yılın ilk dokuz ayında sonuçlarını pozitife çevirdi.