Lingyuan Steel, 2025 yılı için 1,45-1,67 milyar RMB net zarar bekliyor

Çarşamba, 14 Ocak 2026 10:48:01 (GMT+3)   |   Şanghay

Liaoning eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik üreticisi Ansteel Group Lingyuan Iron and Steel Co., Ltd. (Lingyuan Steel), 2025 yılı için net zararının 1,45-1,67 milyar RMB (yaklaşık 210-240 milyon $) seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Söz konusu tutar, 2024 yılında kaydedilen 1,7 milyar RMB’lik net zarara kıyasla hafif bir iyileşmeye işaret ediyor.

Şirket, 5 No’lu yüksek fırının bakım çalışmaları ile 6 No’lu yüksek fırının devreye alınmasının gecikmesi nedeniyle sıvı pik demir üretiminin yaklaşık 500.000 mt azalmasının öngörüldüğünü belirtti.


