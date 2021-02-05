Shandong Steel Group’un ham çelik üretimi 2020’de %12,83 arttı

Cuma, 05 Şubat 2021 15:19:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Shandong eyaleti merkezli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Group 2020 yılında, yıllık %11 artışla 29,05 milyon mt pik demir, yıllık %12,83 artışla 31,11 milyon mt ham çelik ve yıllık %15,89 artışla 30,90 milyon mt nihai mamul üretirken, şirketin ham çelik ile nihai mamul üretimi ilk kez 30 milyon mt bandını aştı. Bununla birlikte, 2020 yılında Shandong Iron and Steel Group’un faaliyet geliri yıllık %13,7 artışla 206 milyar RMB (31,9 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Shandong Iron and Steel Group, 2021 yılında 228 milyar RMB (35,3 milyar $) faaliyet geliri elde etmeyi ve Fortune 500 listesine girmeyi hedefliyor.