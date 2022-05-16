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Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %10,3 düştü

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 11:08:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde sırasıyla yıllık %9,4, %10,3 ve %5,9 düşüşle 280,3 milyon mt, 336,15 milyon mt ve 426,82 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Nisan ayında ise pik demir üretimi yıllık bazda sabit ve aylık %7,23 artışla 76,78 milyon mt, ham çelik üretimi yıllık %5,2 düşüş ve aylık %5,1 artışla 92,78 milyon mt ve nihai mamul üretimi ise yıllık %5,8 ve aylık %1,76 düşüşle 114,83 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: ham çelik pik demir hammaddeler Çin Uzak Doğu çelik üretimi üretim 

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