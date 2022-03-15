Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Şubat döneminde %10 düştü

Salı, 15 Mart 2022 10:14:37 (GMT+3) | Şanghay



Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık bazda %10,8, %10 ve %6 düşüşle 132,13 milyon mt, 157,96 milyon mt ve 196,71 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

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