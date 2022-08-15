﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde %6,4 düştü

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 14:44:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından (NBS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde sırasıyla yıllık %3,6, %6,4 ve %4,6 düşüşle 510,9 milyon mt, 609,28 milyon mt ve 776,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Yalnızca Temmuz ayında ise, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla aylık bazda %8,31, %10,25, %10,29 ve yıllık bazda %3,6, %6,4 ve %5,2 düşüşle 70,49 milyon mt, 81,43 milyon mt ve 106,24 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Metinvest’in pik demir üretimi Mariupol tesislerinde azalan üretimle ilk yarıda %48,8 düştü

11 Ağu | Çelik Haberler

Ukrayna’nın çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde neredeyse üç kat düştü

10 Ağu | Çelik Haberler

Kardemir’in satış gelirleri ilk yarıda iki kattan fazla arttı

05 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

21 Tem | Çelik Haberler

MMK’nın çelik satışları olumsuz piyasa koşulları nedeniyle ilk yarıda düştü

20 Tem | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Haziran döneminde %5,5 düştü

20 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %7,9 arttı

22 Haz | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %4,8 düştü

21 Haz | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %8,7 düştü

15 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6,1 düştü

23 May | Çelik Haberler