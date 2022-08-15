Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde %6,4 düştü

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 14:44:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından (NBS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde sırasıyla yıllık %3,6, %6,4 ve %4,6 düşüşle 510,9 milyon mt, 609,28 milyon mt ve 776,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Yalnızca Temmuz ayında ise, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla aylık bazda %8,31, %10,25, %10,29 ve yıllık bazda %3,6, %6,4 ve %5,2 düşüşle 70,49 milyon mt, 81,43 milyon mt ve 106,24 milyon mt seviyelerinde yer aldı.