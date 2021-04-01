Ansteel’in net kârı 2020’de %10,69 arttı

Perşembe, 01 Nisan 2021 14:33:50 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Anshan Iron and Steel Group (Ansteel Group) 2020 yılına yönelik mali sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında, Ansteel Group yıllık %4,44 düşüşle 100,90 milyar RMB (15,4 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %10,69 artışla 1,98 milyar RMB (300 milyon $) net kâr kaydetti.

Ansteel Group 2020 yılında, yıllık %0,06 artışla 25,87 milyon mt pik demir üretirken, yıllık %2,46 düşüşle 26,48 milyon mt ham çelik ve yıllık %3,33 düşüşle 24,57 milyon mt nihai mamul üretti.

Ansteel ayrıca, 2021 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık %362 artışla 1,35 milyar RMB net kâr kaydetmeyi beklediğini açıkladı.