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Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Ağustos döneminde %5,7 düştü

Cuma, 16 Eylül 2022 09:57:12 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından (NBS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde sırasıyla yıllık %4,1, %5,7 ve %4,3 düşüşle 582,17 milyon mt, 693,15 milyon mt ve 884,65 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Yalnızca Ağustos ayında ise, ülkenin pik demir ve nihai mamul üretimi sırasıyla aylık bazda %0,5 ve %1,5 düşüş ile yıllık bazda %1,25 ve %1,97 artışla 71,37 milyon mt ve 108,33 milyon mt olurken, ham çelik üretimi aylık %0,5 ve yıllık %3 artışla 83,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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