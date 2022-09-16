Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Ağustos döneminde %5,7 düştü

Cuma, 16 Eylül 2022 09:57:12 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından (NBS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde sırasıyla yıllık %4,1, %5,7 ve %4,3 düşüşle 582,17 milyon mt, 693,15 milyon mt ve 884,65 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Yalnızca Ağustos ayında ise, ülkenin pik demir ve nihai mamul üretimi sırasıyla aylık bazda %0,5 ve %1,5 düşüş ile yıllık bazda %1,25 ve %1,97 artışla 71,37 milyon mt ve 108,33 milyon mt olurken, ham çelik üretimi aylık %0,5 ve yıllık %3 artışla 83,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.