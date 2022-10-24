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Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Eylül döneminde %3,4 düştü, yalnızca Eylül’de %17,6 arttı

Pazartesi, 24 Ekim 2022 12:18:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından (NBS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde sırasıyla yıllık %2,5, %3,4 ve %2,2 düşüşle 656,1 milyon mt, 780,83 milyon mt ve 1 milyar mt seviyelerinde kaydedildi.

Eylül ayında üretim seviyeleri, Çinli üreticilerin Ağustos’un ardından daha iyi faaliyet göstermek için hazırlanmaları nedeniyle artış gösterdi. Ancak söz konusu artış yılın ilk dokuz ayında toplam üretim seviyesinin pozitif seyir göstermesini sağlayamadı.

Yalnızca Eylül ayında ise, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla aylık bazda %3,6, %3,7 ve %7,26 ile yıllık bazda %13, %17,6 ve %12,5 artışla 73,94 milyon mt, 86,95 milyon mt ve 116,19 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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