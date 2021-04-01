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Valin Steel’in net kârı 2020’de %46 artarken, çelik üretimi %10 yükseldi

Perşembe, 01 Nisan 2021 12:21:59 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Hunan eyaleti merkezli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel) 2020 yılına yönelik mali sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında, Valin Steel Group yıllık %8,55 artışla 116,28 milyar RMB (17,8 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %45,63 artışla 6,40 milyar RMB (1 milyar $) net kâr kaydetti.

Valin Steel 2020’de yıllık %10,16 artışla 26,78 milyon mt ham çelik üretti.

Buna ek olarak şirket, 2021 yılında 21,5 milyon mt pik demir, 28 milyon mt ham çelik ve 26,55 milyon mt nihai mamul üretmeyi planlıyor.

1$ = 6,5584 RMB


Etiketler: hammaddeler  Çin  ham çelik  üretim  çelik üretimi  pik demir  Uzak Doğu  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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