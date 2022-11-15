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Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde %2,2 düştü

Salı, 15 Kasım 2022 11:29:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından (NBS) yapılan açıklamaya göre, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde sırasıyla yıllık %1,2, %2,2 ve %1,4 düşüşle 726,89 milyon mt, 860,57 milyon mt ve 1,11 milyar mt seviyelerinde kaydedildi.

Yalnızca Ekim ayında ise, ülkenin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla aylık bazda %4,2, %8,3, %1,15 düşüş ve yıllık bazda %11,9, %11, %11,3 artışla 70,83 milyon mt, 79,76 milyon mt ve 114,85 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Üretim 

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