Severstal’ın net kârı 2025’te %78,6 azaldı, talebin 2026’da baskı altında kalması bekleniyor

Rus çelik üreticisi Severstal, 2025 mali yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Severstal tarafından yayımlanan bilgilere göre şirket 2025 yılında satış gelirlerini yıllık bazda %14,1 düşüşle 712,89 milyar RUB (9,27 milyar $) seviyesinde kaydetti. Dördüncü çeyrekte ise satış gelirleri, yarı mamullerin satış portföyündeki payının artması ve ortalama çelik fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yıllık bazda %15,8 düşerek 169,57 milyar RUB (2,21 milyar $) oldu.

Severstal’in 2025 yılı için net kârı 2024’te kaydedilen 149,55 milyar RUB’a kıyasla %78,6 azalarak 31,99 milyar RUB (416,205 $) seviyesine gerilerken, şirket 2025’in dördüncü çeyreğinde 17,75 milyar RUB (230,936 $) net zarar açıkladı. 2024’ün aynı döneminde 33,49 milyar RUB net kâr elde edilmişti.

Severstal’in AVFÖK değeri 2025 yılında yıllık bazda %42,1 düşüşle 137,61 milyar RUB (1,79 milyar $) olurken, AVFÖK marjı 10 puan azalarak %19 seviyesine geriledi. Dördüncü çeyrekte AVFÖK yıllık bazda %49,4 düşüşle 23,46 milyar RUB (305,226 $) seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı da yıllık bazda 9 puan düşerek %14 seviyesine indi.

Dördüncü çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık bazda %2,8 artarak 2,76 milyon mt, pik demir üretimi ise %1,9 artışla 2,91 milyon mt oldu. Aynı dönemde Severstal’in çelik satışları yıllık bazda büyük ölçüde değişmeyerek 2,93 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, demir cevheri satışları %71,5 artarak 475.000 mt’a yükseldi. Nihai mamul satışları yıllık bazda %4,2 artışla 1,17 milyon mt oldu. Buna karşılık yüksek katma değerli çelik satışları %6,7 düşüşle 1,33 milyon mt’a geriledi.

2025 yılının tamamında ise ham çelik ve pik demir üretimi sırasıyla %4,2 ve %11,7 artışla 10,82 milyon mt ve 11,21 milyon mt olarak kaydedildi. Ham çelik üretimindeki artışta önceki yıl yapılan bakım çalışmalarının tamamlanması etkili oldu. Üçüncü taraflara yapılan demir cevheri satışları, Cherepovets tesisindeki artan hammadde ihtiyacı nedeniyle %21,7 düşüşle 1,74 milyon mt’a geriledi. Aynı dönemde şirketin toplam çelik satışları yıllık bazda %3,6 artışla 11,24 milyon mt olurken, yüksek katma değerli çelik satışları, yüksek faiz ortamı nedeniyle petrol ve gaz yatırımlarının ertelenmesine bağlı olarak büyük çaplı boru talebindeki düşüş sonucu %1,1 azalarak 5,56 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Severstal CEO’su Alexander Shevelev, 2025 yılının hem Rusya hem de küresel çelik sektörü açısından zorlu geçtiğini ve kriz eğilimlerinin daha da güçlendiğini belirtti. Çin’de gayrimenkul sektöründeki uzun süreli durgunluğun Çin’in çelik ihracatını yıllık bazda %7,5 artırarak 119,02 milyon mt ile rekor seviyeye taşıdığını ve bunun küresel piyasalarda fiyatlar üzerinde ciddi baskı yarattığını ifade etti. Aynı zamanda yüksek politika faizi nedeniyle ekonomik faaliyetin yavaşlaması sonucunda Rusya’da çelik talebinin önemli ölçüde zayıfladığını, ülke genelinde çelik tüketiminin yaklaşık %14 düştüğünü ve bunun 2025 boyunca çelik fiyatlarını aşağı çektiğini söyledi.

Shevelev 2026 yılında da çelik talebi üzerindeki baskının sürmesini beklediklerini ancak Severstal’in üretim kapasitesini tam kullanmayı ve yaklaşık 11,3 milyon mt çelik üretmeyi hedeflediğini, çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetlerle müşterilerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.