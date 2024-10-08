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Severstal kaplamalı yassı mamul üretimini ve sevkiyatlarını artıracak

Salı, 08 Ekim 2024 12:20:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets’teki 3 No’lu kaplama tesisinden yapacağı yassı mamul sevkiyatlarını artırmaya yönelik yatırım projesine başladığını duyurdu.

Söz konusu proje kapsamında şirket, yeni ekipman kurulumu yapacak ve yeni binalar inşa edecek. 3 No’lu kaplama tesisinde şu an sürekli galvanizleme, polimer kaplama ve dinamo çelik olmak üzere üç hat faaliyet gösteriyor.

Severstal Rusya Çelik Birimi Genel Müdürü Evgeny Vinogradov, “Değişikliklerle müşterilerin talep gösterdiği sıcak haddelenmiş asitli ve galvanizli çelik üretimi %20 artacak. Bu ürünlere inşaat mühendisliği ve altyapı inşaat sektörlerinde talep olduğunu görüyoruz. Ürünlerimiz, ince cidarlı yapıların ve yol inşaatlarına yönelik oluklu spiral boruların üretiminin yanında endüstriyel tesislerin inşaatlarında da kullanılabilir,” dedi.

Projenin önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Severstal 

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