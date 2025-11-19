Severstal CherMK tesisindeki konvertörün yenileme çalışmalarını tamamladı

Rus çelik üreticisi Severstal CherMK tesisindeki 2 No’lu konvertörün bakım çalışmalarını tamamlayarak çelik üretimini yenileme programı kapsamında önemli bir adım attığını bildirdi. Severstal’e göre bakım çalışmaları kapsamında konvertörün astarı değiştirilerek duruş süreleri en aza indirildi ve üreticinin uzun erimli çevre programına destek sağlandı.

Severstal’in Rusya Çelik Birimi Genel Müdürü Evgeny Vinogradov, “2 No’lu konvertörde yapılan bakım çalışmaları için yaklaşık 80 milyon RUB (1 milyon $) yatırım gerçekleştirdik. Özellikle ekipmanın ısısını korumayı sağlayan astar katmanında değişiklikler yapıldı. Bu katmanın ne kadar dayanıklı olduğu ekipmanın sorunsuz çalışmasını ve çelik üretiminin istikrarını doğrudan etkiliyor,” ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen çalışma, CherMK tesisinde yapılan daha kapsamlı yenileme çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. Üretici 2025 yılında 7,5 milyar RUB’un (92,98 milyon $) üzerinde yatırımla yenileme programı başlattı ve üç konvertörünü yeniledi.