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Severstal kaplamalı yassı mamul kapasite artırma projesinin ilk aşamasını tamamladı

Cuma, 07 Mart 2025 14:23:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisinde geçtiğimiz yılın Ekim ayında başladığı sıcak haddelenmiş asitli ve galvanizli çelik kapasite artırma projesinin ilk aşamasını tamamladığını duyurdu.

Söz konusu kaplamalı yassı ürünlerin dayanıklılık, yüksek mukavemet ve korozyon direnci gibi avantajları bulunuyor. Öte yandan ince çelik yapıların ve oluklu spiral boruların üretiminin yanı sıra endüstriyel yapıların inşasında da kullanılabiliyor. 2024 yılında sıcak haddelenmiş asitli ve galvanizli çelik, inşaat ve altyapı sektörlerinde yüksek talep görmüştü.

Bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle birlikte Severstal’ın sıcak haddelenmiş asitli ve galvanizli çelik üretim kapasitesi %20 artacak.


Etiketler: Galvanizli Kaplamalı Yassı Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Severstal 

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