Severstal’ın geliri 2024’te %14 yükseldi, 2025 yılı için önemli yatırımlar planlanıyor

Rus çelik üreticisi Severstal, 2024’ün son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Severstal’ın yayımladığı bilgilere göre şirket yılın 2024 yılında yıllık %14 artışla 829,78 milyon RUB (8,36 milyon $) gelir elde etti. Yıllık bazda artışın ana kaynağı olarak ortalama satış fiyatlarının yükselmesi gösterilirken, nihai mamullerin satışlardaki payının artması da ortalama fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini sağladı. Son çeyrekte ise satış tonajlarının artmasına bağlı olarak önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %3 artışla 201,50 milyon RUB (2,02 milyar $) gelir elde edildi.

Şirketin AVFÖK değeri yılın tamamında %9 düşüşle 237,88 milyon RUB (2,39 milyon $) seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı maliyetlerin artmasına bağlı olarak 7 puan düşüşle %29 seviyesinde yer aldı. Son çeyrekte AVFÖK değeri %35 düşüşle 46,47 milyon RUB (467.815$) seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı 14 puan düşüşle %23 oldu.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde şirketin ham çelik üretimi ve pik demir üretimi, düşük pik demir üretimini takiben konvertör üretiminin düşmesi ve yüksek satış marjları dolayısıyla ticari pik demir satışlarının artmasına bağlı olarak 2023’ün aynı çeyreğine kıyasla sırasıyla %8 ve %3 düşüşle 2,69 milyon mt ve 2,86 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte Severstal’ın çelik satışları pik demir ve slab satışlarının neredeyse 2,7 kat artıp 364.000 mt’a yükselmesine bağlı olarak yıllık bazda %14 artışla 2,92 milyon mt seviyesine çıkarken, demir cevheri satışları %20 artışla 280.000 mt oldu. Nihai mamul satışları %4 artışla 1,13 milyon mt’a ulaşırken bu satışları, Rusya’da talep zayıfladığı için %8 düşüşle 860.000 mt seviyesinde kaydedilen sıcak haddelenmiş çelik satışları ve %71 artışla 270.000 mt seviyesinde yer alan uzun mamul satışları oluşturdu. Çelik yapı, inşaat borusu, galvanizli ve polimer kaplamalı mamul satışları sayesinde yüksek katma değerli çelik satışları ise %6 artışla 1,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2024 yılının tamamında ham çelik ve pik demir üretimi yıllık %8 ve %11 düşüşle sırasıyla 10,38 milyon mt ve 10,03 milyon mt oldu. Demir cevheri satışları ise 5. No’lu yüksek fırın bakım çalışmasında olduğu için CherMK tesisinde demir cevheri talebinin zayıflamasına bağlı olarak %51 artışla 2,23 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın tamamında çelik satışları yıllık %1 artışla 10,85 milyon mt ve yarı mamul satışları yıllık %51 düşüşle 465.000 mt seviyelerinde yer aldı. Nihai mamul satışları %5 artışla 4,76 milyon mt seviyesinde yer alırken, katma değerli çelik satışları ise %7 artışla 5,62 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket CEO’su Alexander Shevelev, “Rusya piyasasında çelik tüketimi 2024 yılında yılın ikinci yarısında inşaat sektörünün alımlarının ve yatırımlarının düşmesi nedeniyle yaklaşık %5,7 geriledi. Zorlu piyasa koşullarına rağmen sürdürülebilir sonuçlar elde ettik. Son çeyrekte çelik satışlarımız onarım programının ilk safhasının tamamlanması ve GRUPP A devralımının sonuçlara yansıması nedeniyle toparlanan yarı mamul satışları sayesinde artış kaydetti. 2025 yılında yeni zorluklara göğüs gereceğiz. Sıkı para politikaları ve krediye ulaşma konusunda yaşanan güçlükler Rusya’da ticareti etkilemeye devam edecek. Yüksek faiz oranlarının sürmesi durumunda 2025 yılında Rusya’nın çelik tüketimi daha da zayıflayabilir,” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Severstal 2025 yılı için 169 milyar RUB (1,72 milyar $) değerinde yatırım planladığını duyurdu. Bu meblağın 81 milyar RUB’luk kısmı var olan kapasiteleri sürdürmek için, 70 milyar RUB’luk kısmı ise geliştirme projeleri için ayrılacak. Geri kalan kısmı ise bilişim projeleri, dijital projeler ve güvenlik sistemleri arasında dağıtılacak. Gelecekteki yatırımlara dair konuşan Shevelev, “2025 yılı için iddialı yatırım programımız 2028 yılına kadar takip edeceğimiz stratejinin bir parçası. Bu yatırımlarla yalnızca piyasadaki zorlukların üstesinden gelmekle kalmayıp aynı zamanda rekabetçiliğimizi koruyacağız. Yatırımların büyük kısmı Cherepovets tesisinde yapılan yenileme çalışmalarının ilk aşamasına aktarılacak. Bunun yanı sıra ürün portföyümüzü genişletmek ve kalite artışı sağlamak adına birçok küçük ölçekli ancak önemli proje gerçekleştireceğiz. Şu anda şirket stratejimiz kapsamında büyük bir yatırım seferberliği yapıyoruz. Mali konumumuzun, faaliyetlerimizin sürekliliğine zarar vermeden bu çıtayı atlamamızı sağlayacağından kuşkum yok,” dedi.