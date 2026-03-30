Severstal zayıflayan çelik talebi karşısında 2026 bütçesini revize etti

Rus çelik üreticisi Severstal’in CEO’su Alexander Shevelev, çelik piyasasındaki belirgin kötüleşmeye yanıt olarak 2026 bütçesini revize ettiğini açıkladı. Severstal mevcut piyasa koşullarının giderek daha zorlu hale geldiğini ve bu nedenle bazı tedbirlerin alınmak zorunda kalındığını aktardı.

Duruma ilişkin değerlendirmede bulunan CEO Alexander Shevelev, “Sektördeki durum giderek daha karmaşık hale geliyor. Son yıllarda yürüttüğümüz maliyet optimizasyonu çalışmaları bize önemli bir hareket alanı sağladı. Bu sayede tesislerimizi işletmeye devam edebiliyor, üretim kapasitemizi korumaya çalışıyor ve sosyal, çevresel yükümlülüklerimizi sorumlu bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Ancak gerçek şu ki önlemlerden tamamen kaçınmak mümkün değil,” ifadelerini kullandı.

Maliyet azaltma önlemleri devreye alınacak

Şirket 2026 yılına yönelik harcama kalemlerinin, üretimin güvenliği ve istikrarını etkilemeden daha önce onaylanan planlara kıyasla düşürüldüğünü belirtti.

• Bakım faaliyetlerine ayrılan fon %14 oranında azaltıldı.

• Sermaye harcamaları %24 oranında düşürüldü.

• İdari giderler önemli ölçüde azaltılırken, buna maaş giderlerinde %5’lik düşüş de dahil edildi.

Üreticiye göre maaş giderlerindeki düşüş ağırlıklı olarak işe alımların dondurulması, taşeronların şirket içi personelle değiştirilmesi ve daha geniş kapsamlı organizasyonel düzenlemelerle sağlanacak.

Stratejik projeler sürdürülüyor

Severstal kesintilere rağmen uzun vadeli rekabet gücünü sağlamak ve faaliyet gösterdiği bölgelerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla aralarında CherMK tesisinde kurulacak pelet üretim tesisinin de bulunduğu kilit stratejik projeleri uygulamaya devam edeceğini vurguladı.