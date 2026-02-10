 |  Giriş 

Severstal, 2026 için CherMK tesisine yönelik 1,27 milyar $’lık yatırım programını açıkladı

Salı, 10 Şubat 2026 12:07:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, 2026 yılında CherMK tesisinde yürütülecek projeler için 98,3 milyar RUB (1,27 milyar $) ayıracağını açıkladı. Bu tutarın 68,6 milyar RUB’luk kısmı geliştirme projelerine, 27,8 milyar RUB’luk kısmı ise bakım odaklı yatırımlara yönlendirilecek.

Pelet üretim kompleksi ana proje olmayı sürdürüyor

Severstal’e göre şirketin Cherepovets tesisinin kurulmasından bu yana en büyük yatırım projesi olarak tanımladığı pelet üretim kompleksinin inşası 2026’da da devam edecek. Bu proje için toplam sermaye harcaması 116 milyar RUB seviyesinde bulunuyor.

Severstal, projenin Rusya’nın Vologda Oblastı’nda yüksek kaliteli, düşük karbonlu çelik üretim teknolojilerinin devreye alınmasını hedeflediğini belirtti. Şirket, yeni kompleksin şu imkanları sağlayacağını vurguladı:

  • Cherepovets yüksek fırınlarının tesis içinde üretilen peletlerle beslenmesi
  • Pik demir üretiminde kok tüketiminin azaltılması
  • Çevre üzerinde olumsuz etkisi bulunan sinterleme makinelerinin devreden çıkarılması

Çelik üreticisi ayrıca kendi geliştirdiği teknolojinin tehlikeli emisyonlarda %50 oranında azalma sağlayacağını ifade etti. Pik demir üretim teknolojisindeki değişiklikler sonucunda sera gazı emisyonlarının yılda 2 milyon mt’dan fazla, kirletici emisyonların ise yıllık 96.000 mt azalmasının beklendiği aktarıldı. Severstal, pelet kompleksinin 2026’nın ikinci yarısında devreye alınmasının planlandığını kaydetti.

Atık ısı santrali enerji verimliliğini güçlendirecek

Severstal, 10 milyar RUB’un üzerinde bir yatırımla yeni bir atık ısı termik santralini devreye almayı ve test çalışmalarına 2026 sonuna kadar başlamayı planladığını açıkladı.

Şirkete göre santral yıllık yaklaşık 2,7 milyar metreküp yüksek fırın gazının tekrardan kullanılmasını sağlayacak ve iç kaynaklardan yaklaşık 1,2 milyar kWh elektrik üretecek. Bu sayede CherMK tesisinin elektrik ihtiyacının %95’e kadarı şirket içi üretimle karşılanabilecek. Çelik üreticisi söz konusu projeyle birlikte yıllık 420.000 mt’un üzerinde karbon emisyonunu engelleyeceğini belirtti.

Haddehanede yeni galvanizleme hattı planlanıyor

Severstal ayrıca 2026 yılında CherMK tesisinin haddehanesinde yeni bir sürekli galvanizleme hattının inşasına başlanacağını duyurdu. Projenin değeri de 15 milyar RUB’un üzerinde bulunuyor.

Şirket, hattın yıllık 460.000 mt üretim kapasitesine sahip olacağını ve mevcut hattın yerini alacağını açıkladı. Severstal, bu modernizasyonun CherMK tesisinin üretim kabiliyetlerini genişleterek ağırlıklı olarak inşaat ve makine imalatı sektörlerine yönelik daha yüksek katma değerli çelik imalatını destekleyeceğini vurguladı. Yeni galvanizleme hattının 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.


