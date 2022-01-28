Severstal yükleme ve depolama kompleksini devreye aldı

Cuma, 28 Ocak 2022 15:41:14 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal bağlı kuruluşu Yakovlevsky Madencilik ve İşleme tesisinin yeni bir yükleme ve depolama kompleksini devreye aldığını açıkladı. Bu devreye alma işlemi projenin son aşaması. Şirket projenin geliştirilmesine yaklaşık 1,7 milyar RUB (21,8 milyon $) yatırım yaptı.

Toplam 7.500 m2 alana sahip olan yükleme ve depolama kompleksi, nihai mamullerin nakliyesi ve sevkiyatının yanı sıra cevher rezervlerinin depolanması için tasarlandı. Kompleks, kuru cevher için bir depo, iki konveyör galerisi ve cevheri demir yolu vagonlarına yüklemek için araçlar içeriyor.

Kompleksin lojistik optimizasyonu ve sürekliliği, tesisin sevk edilen toplam cevher hacmini yılda 3 milyon mt’dan 5 milyon mt’a çıkarmasına olanak sağlayacak.