Severstal ekipman yenileme çalışmaları sayesinde kendi elektriğini üretecek

Çarşamba, 13 Ağustos 2025 15:11:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisinde (CherMK) bulunan kombine ısı ve enerji santralindeki (CHPP) 2 No’lu türbin birimindeki yenileme çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Söz konusu yenileme çalışmaları, birimin ortalama kapasitesini 100 MW’tan 110 MW’a çıkararak, santralin elektrik üretiminde kendi kendine yeterliliğini artıracak ve dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacak.

800 milyon RUB’un (10,03 milyon $) üzerinde değere sahip olan proje, üretimde kullanılmak üzere yıllık 90.000 MWh’dan fazla elektrik sağlayacak. Severstal’ın Rus Çelik ve Kaynak Varlıkları Birimi Genel Müdürü Evgeny Vinogradov’a göre söz konusu yenileme çalışmaları Severstal’ın CherMK’nın enerji ihtiyacının %95’ini kendi üretimi yoluyla karşılama hedefini destekliyor. 

Teknik iyileştirmeler ve verimlilik artışları

Yenileme çalışmalarında üretimin artırılmasında önemli bir bileşen olan PT-80 buhar türbini değiştirildi. Önemli iyileştirmeler arasında düşük basınçlı akış bileşenlerinin değiştirilmesi; şebeke suyu ısıtma kazanının ek bir yoğuşma ünitesine geçirilmesi; buhar tüketiminin saatte 220 tondan 280 tona çıkarılması; yoğuşma modunda üretimin artırılması ve ısıtma maliyetlerinin düşürülmesi yer alıyor.


