 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Rus...

Rus Severstal atık ısıdan elektrik üretecek yeni termik santralin inşasına başladı

Salı, 25 Kasım 2025 15:25:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, başlıca tesisi Cherepovets Iron and Steel Works’te (CherMK) atık ısıdan elektrik üreten bir termik santral inşasına başladığını açıkladı. Proje, yüksek fırın gazını elektriğe dönüştürerek şirketin elektrik üretim kapasitesini artırmayı ve büyük ölçüde emisyon düşüşü sağlamayı hedefliyor.

Açıklamaya göre proje, Severstal’ın enerji verimliliği ve karbonsuzlaşma stratejisinin temel unsurlarından biri.

Toplamda 10 milyar RUB (126,42 milyon $) değerindeki santral:

• Atık endüstriyel gazları kullanarak Severstal’ın elektrik üretimini artıracak,

• İthal doğal gaza bağımlılığı azaltacak,

• Karbon emisyonunu yıllık 420.000 mt’dan fazla düşürecek,

• CherMK tesisinin elektrik ihtiyacının %95’inin şirket içi üretimle karşılanmasını sağlayacak.

Şirket, projenin 2030 yılına kadar 2020 seviyelerine kıyasla %10 emisyon azaltım hedefini desteklediğini vurguladı.

Yeni santralin teknik kapsamı

Santral, su arıtma sistemi, buhar kazanı ünitesi, kondenser türbini, fan kulesi içeren kapalı devre su soğutma sistemi, 220 kV şebeke bağlantısı ve yardımcı altyapıyı içerecek.

Bu yapı, CherMK’nin yılda yaklaşık 2,7 milyar m³ yüksek fırın gazını dönüştürerek 1,2 milyar kWh elektrik üretmesini sağlayacak.

Gelecekteki üretimi destekleyecek

Yeni santral, Cherepovets’te kurulacak pelet üretim tesisi dahil planlanan yeni tesislere de elektrik tedarik edecek ve Severstal’ın düşük emisyonlu elektrikle üretim kapasitesini artırmasına katkı sağlayacak.

İnşaat, devreye alma ve ekipman testlerinin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.


Etiketler: Rusya BDT Yatırım Üretim Severstal 

Benzer Haber ve Analizler

Severstal ekipman yenileme çalışmaları sayesinde kendi elektriğini üretecek

13 Ağu | Çelik Haberler

Severstal Cherepovets tesisinde pelet üretim kompleksinin inşasına başladı

14 Mar | Çelik Haberler

Severstal yeni pelet kompleksi inşa edecek

20 Eki | Çelik Haberler

Severstal çelik rüzgar türbini kulesi üretimine yönelik ortaklık kuruyor

13 Eyl | Çelik Haberler

Paul Wurth Severstal’le yeni kok üretim tesisi için sözleşme imzaladı

30 Tem | Çelik Haberler

Primetals Severstal’in Cherepovets’teki sıcak şerit tesisini yenileyecek

22 May | Çelik Haberler

Severstal Cherepovets’te kuracağı yeni yüksek fırın için tedarikçilerle anlaşma imzaladı

01 Mar | Çelik Haberler

Severstal Cherepovets’in 5 No’lu yüksek fırınındaki yenileme çalışmalarını tamamladı

21 Ara | Çelik Haberler

Cherepovets Steel Mill 3 No’lu sinter tesisinde üretimi artıracak

29 Haz | Çelik Haberler

Severstal SMS tarafından yenilenen soğuk haddeleme tesisinde üretimi artırdı

30 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis