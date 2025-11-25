Rus Severstal atık ısıdan elektrik üretecek yeni termik santralin inşasına başladı

Rus çelik üreticisi Severstal, başlıca tesisi Cherepovets Iron and Steel Works’te (CherMK) atık ısıdan elektrik üreten bir termik santral inşasına başladığını açıkladı. Proje, yüksek fırın gazını elektriğe dönüştürerek şirketin elektrik üretim kapasitesini artırmayı ve büyük ölçüde emisyon düşüşü sağlamayı hedefliyor.

Açıklamaya göre proje, Severstal’ın enerji verimliliği ve karbonsuzlaşma stratejisinin temel unsurlarından biri.

Toplamda 10 milyar RUB (126,42 milyon $) değerindeki santral:

• Atık endüstriyel gazları kullanarak Severstal’ın elektrik üretimini artıracak,

• İthal doğal gaza bağımlılığı azaltacak,

• Karbon emisyonunu yıllık 420.000 mt’dan fazla düşürecek,

• CherMK tesisinin elektrik ihtiyacının %95’inin şirket içi üretimle karşılanmasını sağlayacak.

Şirket, projenin 2030 yılına kadar 2020 seviyelerine kıyasla %10 emisyon azaltım hedefini desteklediğini vurguladı.

Yeni santralin teknik kapsamı

Santral, su arıtma sistemi, buhar kazanı ünitesi, kondenser türbini, fan kulesi içeren kapalı devre su soğutma sistemi, 220 kV şebeke bağlantısı ve yardımcı altyapıyı içerecek.

Bu yapı, CherMK’nin yılda yaklaşık 2,7 milyar m³ yüksek fırın gazını dönüştürerek 1,2 milyar kWh elektrik üretmesini sağlayacak.

Gelecekteki üretimi destekleyecek

Yeni santral, Cherepovets’te kurulacak pelet üretim tesisi dahil planlanan yeni tesislere de elektrik tedarik edecek ve Severstal’ın düşük emisyonlu elektrikle üretim kapasitesini artırmasına katkı sağlayacak.

İnşaat, devreye alma ve ekipman testlerinin 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.