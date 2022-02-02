Severstal yeni düşük karbonlu hidrojen teknolojisine yatırım yapıyor

Çarşamba, 02 Şubat 2022 11:53:25 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, ABD merkezli Baker Hughes liderliğindeki bir fon aracılığıyla Kanada merkezli düşük karbonlu hidrojen üretim teknolojisi geliştiricisi Ekona Power Inc.’e yatırım yaptığını açıkladı.

Yeni bir metan piroliz işlemine dayanan hidrojen üretim teknolojisi geliştiren Ekona Power, Severstal, Japonya merkezli Mitsui, ABD merkezli ConocoPhillips ve diğer yatırımcıların desteğiyle temiz hidrojen teknolojisini ticarileştirmek için 79 milyon Kanada doları öz sermaye yatırımı aldı. Süreç kapsamında doğal gazın hidrojen ve katı karbona dönüştürülmesiyle karbon salımı düşük üretim maliyetiyle önemli ölçüde azaltılıyor. Ekona’nın tamamen ticarileştirilmiş hidrojen üretim tesisleri kilogram başına 1,5$’ın altında bir maliyetle yılda 100.000 tona kadar hidrojen üretecek.

Severstal İş Geliştirme ve Kurumsal Girişim Projeleri Direktörü Andrey Laptev, “Karbondan arındırma çelik sektörünün geleceği için çok önemli. Herhangi bir uzun vadeli rekabet avantajı artık gelişmiş çelik üretim yöntemlerine yapılan yatırımlara bağlı. Ekona Power’ın yenilikçi teknolojisi sadece Severstal için değil tüm sektör genelinde karbon salımı sorununu çözmemize yardımcı olacak,” şeklinde yorum yaptı.