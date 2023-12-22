Severstal karbondan arındırma stratejisi için 139 milyar RUB yatırım yapacak

Cuma, 22 Aralık 2023 11:11:59 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal 2030 yılına kadar karbondan arındırma stratejisi için 139 milyar RUB (1,5 milyar $) yatırım yapacağını açıkladı. Severstal’ın Rusya’da karbondan arındırma stratejisini uygulamaya başlayan ilk çelik şirketi olduğu bildiriliyor.

Beş temelden oluşan stratejinin ilki hedeflerin belirlenmesi ve bunların belirli yatırım projeleri aracılığıyla uygulanmasını içeriyor. Şirketin karbondan arındırma stratejisi sera gazı emisyonunu 2020 yılına kıyasla 2024 sonuna kadar %3 ve 2030 sonuna kadar %10 azaltma hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Stratejinin ikinci önceliği karbonun yakalanması ve kullanılması, hidrojen üretimi ve kullanımı, düşük karbonlu enerji ile iklim çözümleri gibi alanlardaki yenilikler üzerinde çalışmak olurken, üçüncü önceliği yeşil ürünler olarak belirlendi. Stratejinin diğer aşamalarında yeşil finansman ve üçüncü taraflarla ilişkiler yer alıyor.