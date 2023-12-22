﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Severstal karbondan arındırma stratejisi için 139 milyar RUB yatırım yapacak

Cuma, 22 Aralık 2023 11:11:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal 2030 yılına kadar karbondan arındırma stratejisi için 139 milyar RUB (1,5 milyar $) yatırım yapacağını açıkladı. Severstal’ın Rusya’da karbondan arındırma stratejisini uygulamaya başlayan ilk çelik şirketi olduğu bildiriliyor.

Beş temelden oluşan stratejinin ilki hedeflerin belirlenmesi ve bunların belirli yatırım projeleri aracılığıyla uygulanmasını içeriyor. Şirketin karbondan arındırma stratejisi sera gazı emisyonunu 2020 yılına kıyasla 2024 sonuna kadar %3 ve 2030 sonuna kadar %10 azaltma hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Stratejinin ikinci önceliği karbonun yakalanması ve kullanılması, hidrojen üretimi ve kullanımı, düşük karbonlu enerji ile iklim çözümleri gibi alanlardaki yenilikler üzerinde çalışmak olurken, üçüncü önceliği yeşil ürünler olarak belirlendi. Stratejinin diğer aşamalarında yeşil finansman ve üçüncü taraflarla ilişkiler yer alıyor.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Severstal 

Benzer Haber ve Analizler

Severstal’ın net kârı 2021’de yükseldi, 2022’de 1,6 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor

21 Şub | Çelik Haberler

Severstal çelik rüzgar türbini kulesi üretimine yönelik ortaklık kuruyor

13 Eyl | Çelik Haberler

Paul Wurth Severstal’le yeni kok üretim tesisi için sözleşme imzaladı

30 Tem | Çelik Haberler

Primetals Severstal’in Cherepovets’teki sıcak şerit tesisini yenileyecek

22 May | Çelik Haberler

Severstal Cherepovets’te kuracağı yeni yüksek fırın için tedarikçilerle anlaşma imzaladı

01 Mar | Çelik Haberler

Severstal Rusya çelik birimine bu sene 31 milyar RUB yatırım yapacak

15 Şub | Çelik Haberler

Severstal 2018 yılında faaliyetlerine 49,5 milyar RUB yatırım yapacak

02 Şub | Çelik Haberler

Severstal Cherepovets’in 5 No’lu yüksek fırınındaki yenileme çalışmalarını tamamladı

21 Ara | Çelik Haberler

Severstal 1 milyar RUB yatırımla Cherepovets’in bitirme tesisini yenileyecek

06 Eyl | Çelik Haberler

Cherepovets Steel Mill 3 No’lu sinter tesisinde üretimi artıracak

29 Haz | Çelik Haberler