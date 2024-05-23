Severstal Cherepovets tesisindeki 2 No’lu konvertörünü yeniledi

Perşembe, 23 Mayıs 2024 11:34:59 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisinde yer alan 2 No’lu konvertörünü kapsamlı onarım ve yatırım programı kapsamında yenilediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin konvertördeki eski ekipmanları değiştirmek amacıyla yaklaşık 1,4 milyar RUB (15,53 milyon $) yatırım yaparak dayanıklılığı ve ekonomik verimliliği artırdığı, ayrıca bu sayede üretim hacmini yükseltebileceği ifade edildi. Yenileme çalışmalarının şirketin planlı çevre koruma önlemleri kapsamında gerçekleştirildiği de vurgulandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Severstal, bu yılın Mart ayında karbon ayak izinde gözle görülür bir düşüş sağlamak ve hava kirliliğini azaltmak amacıyla çevre koruma önlemlerini yıl sonuna kadar artıracağını açıklamıştı.